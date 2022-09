Bloccati su un isolotto col fiume in piena | due operai salvati dai vigili del fuoco

(Di giovedì 8 settembre 2022) Valseriana. Sono rimastiin mezzo alSerio, su untra Nembro e Pradalunga. Intorno alle 8,15 di giovedì mattina, 8 settembre, sono stati tratti in salvo daidel. I duenon riuscivano ad attraversare ilper via dellaimprovvisa causata dalla pioggia. Illesi, Idelli hanno recuperati con l’ausilio dell’elicottero e li hanno portati in un luogo sicuro.

