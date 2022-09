AEW: CM Punk è stato rimosso dal video di apertura di Dynamite (Di giovedì 8 settembre 2022) L’evento AEW All Out è stato seguito da una accesa discussione da parte dei media, come ogni altro evento in pay-per-view della compagnia. Anche questa occasione è stata diversa da tutte le altre, e il dramma che ne è seguito è ormai ben noto. Dynamite ha preso il via questa settimana con molte domande da parte dei fan. Cancellato! Una grande questione potrebbe aver trovato risposta, perché sembra che la federazione abbia apportato una modifica sostanziale al pacchetto video di apertura. CM Punk è stato tagliato fuori dal filmato di apertura dello show. Si è trattato di un cambiamento piuttosto repentino per il team di produzione. Dovremo vedere cosa succederà in seguito. Non si sa ancora se Punk sia stato licenziato, ma ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 8 settembre 2022) L’evento AEW All Out èseguito da una accesa discussione da parte dei media, come ogni altro evento in pay-per-view della compagnia. Anche questa occasione è stata diversa da tutte le altre, e il dramma che ne è seguito è ormai ben noto.ha preso il via questa settimana con molte domande da parte dei fan. Cancellato! Una grande questione potrebbe aver trovato risposta, perché sembra che la federazione abbia apportato una modifica sostanziale al pacchettodi. CMtagliato fuori dal filmato didello show. Si è trattato di un cambiamento piuttosto repentino per il team di produzione. Dovremo vedere cosa succederà in seguito. Non si sa ancora sesialicenziato, ma ...

