Vink (ex allenatore Dest): “E’ uno dei terzini più tecnici in circolazione” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gery Vink, ex allenatore di Sergino Dest ai tempi delle giovanili dell'Ajax, ha rilasciato delle dichiarazioni sul terzino rossonero Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gery, exdi Serginoai tempi delle giovanili dell'Ajax, ha rilasciato delle dichiarazioni sul terzino rossonero

PianetaMilan : #Vink (ex allenatore #Dest): “E’ uno dei terzini più tecnici in circolazione” #ACMilan #Milan #SempreMilan - cielorossonero : RT @MilanNewsit: Vink (ex allenatore Dest): 'Bel colpo del Milan, è uno dei terzini più tecnici in circolazione' - milansette : Vink (ex allenatore Dest): 'Bel colpo del Milan, è uno dei terzini più tecnici in circolazione' #acmilan #rossoneri - JMC1899 : RT @MilanNewsit: Vink (ex allenatore Dest): 'Bel colpo del Milan, è uno dei terzini più tecnici in circolazione' - MilanNewsit : Vink (ex allenatore Dest): 'Bel colpo del Milan, è uno dei terzini più tecnici in circolazione' -