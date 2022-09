US Open 2022, Khachanov batte Kyrgios e va in semifinale (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Karen Khachanov in semifinale all’US Open 2022. Il russo, numero 27 del tabellone, nei quarti di finale batte l’australiani Nick Kyrgios, testa di serie numero 23, per 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3-7), 6-4 dopo 3h39?. Khachanov, alla prima semifinale in un torneo dello Slam, affronterà il norvegese Casper Ruud, quinta testa di serie, che ha sconfitto Matteo Berrettini per 6-1, 6-4, 7-6 (7-4). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Kareninall’US. Il russo, numero 27 del tabellone, nei quarti di finalel’australiani Nick, testa di serie numero 23, per 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3-7), 6-4 dopo 3h39?., alla primain un torneo dello Slam, affronterà il norvegese Casper Ruud, quinta testa di serie, che ha sconfitto Matteo Berrettini per 6-1, 6-4, 7-6 (7-4). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

