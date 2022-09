(Di mercoledì 7 settembre 2022)ha letteralmenteto la Mostra del Cinema disponsorizzando, in maniera ottimale, un bellissimo film insieme all’amica Cathy La Torre, ricevendo anche i complimenti deiper il modo perfetto con il quale ha trainato la sua partecipazione al Lido.79 “È un film che ci vede entrambi... L'articolo proda Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

tommaso_zorzi : I video migliori del mio GF? Voglio ridere sono triste #tzvip (grazie ??) - tommaso_zorzi : Che bello il #tzvip stasera ?? - realtimetvit : Uno show dedicato al talento sartoriale italiano... Chi riuscirà a ottenere il titolo di Miglior Sarto di Tailor Ma… - stefaniuscia : RT @blogtivvu: Tommaso Zorzi infiamma Venezia 79 e viene promosso dai social: “Impeccabile, una spanna sopra!” - anna04382132 : RT @blogtivvu: Tommaso Zorzi infiamma Venezia 79 e viene promosso dai social: “Impeccabile, una spanna sopra!” -

ComingSoon.it

... Immanuel Casto, Luca Bianchini, Francesca Fagnani, Cathy La Torre, Nick Cerioni, per arrivare al grande party del 10 settembre con Myss Keta e. La maratona di chiusura del Padova Pride ...... che nella scorsa edizione ha condotto su Mediaset Infinity il GF Vip party al fianco della sorella di, Gaia: Grande Fratello Vip, l'influencer sarà presente in studio fin dalla prima ... Amici, Tommaso Stanzani sulla storia con Tommaso Zorzi: "Abbiamo sempre mantenuto la nostra libertà e indipendenza" Si avvia alla conclusione la XV edizione del Padova Pride Village, il Festival LGBTQ+ italiano per eccellenza, che dal 10 giugno ha portato nella città di Padova un pubblico proveniente da tutto la pe ...Tommaso Zorzi infiamma Venezia 79 con la presentazione de "Il signore delle formiche" e viene promosso dai social: "Impeccabile!".