Tiziano Ferro | “Non faccio il passaporto italiano ai miei figli | mio marito non risulta nei documenti”

42 anni e una chiacchierata con "Rolling Stone Italia". Tiziano Ferro parla del nuovo singolo "La vita splendida" scritto con Dario Brunori e Dimartino, dei figli, dei diritti civili, del mestiere d'artista che somiglia a quello del dottore perché "ti cura dai dolori". Ma anche della voglia di cantare dal vivo che gli è tornata andando a vedere Diana Ross, degli artisti giovani di cui si considera uno zio, del disco "brutalmente sincero" che uscirà l'11 novembre, di felicità. Basta sere nere. Ora, finalmente, la vita è splendida. Il cantante di Latina vive a Los Angeles con il marito Victor Allen e i figli Margherita e Andres. La coppia si è unita civilmente nel 2019 nella villa di Sabaudia del cantante. Dopo l'uscita dell'album "Il mondo è nostro"

