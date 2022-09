Teorie No vax sulla morte del padre di Emma Marrone. Lei risponde sui social: «Illazioni stupide e ignoranti» – Il video (Di mercoledì 7 settembre 2022) «Avrei voluto commentare tutti quei soggetti che in questi giorni stanno speculando sul buon nome di mio padre, tirando fuori le solite Illazioni fantasiose e ignoranti sulla questione dei vaccini, ma credo che a voi ci abbia pensato abbondantemente la vita». Così Emma Marrone riappare sui social dopo la scomparsa di suo padre, 66 anni, avvenuta lo scorso 5 settembre. Prima pensa ai ringraziamenti per tutti quelli che che «in questi giorni così difficili hanno dimostrato tanto affetto e vicinanza», poi decide di commentare la grande quantità di haters e complottisti che nelle ultime ore hanno riempito il suo profilo di commenti spiegando la morte di Rosario Marrone con i danni provocati dal vaccino anti Covid. Fino a ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 settembre 2022) «Avrei voluto commentare tutti quei soggetti che in questi giorni stanno speculando sul buon nome di mio, tirando fuori le solitefantasiose equestione dei vaccini, ma credo che a voi ci abbia pensato abbondantemente la vita». Cosìriappare suidopo la scomparsa di suo, 66 anni, avvenuta lo scorso 5 settembre. Prima pensa ai ringraziamenti per tutti quelli che che «in questi giorni così difficili hanno dimostrato tanto affetto e vicinanza», poi decide di commentare la grande quantità di haters e complottisti che nelle ultime ore hanno riempito il suo profilo di commenti spiegando ladi Rosariocon i danni provocati dal vaccino anti Covid. Fino a ...

