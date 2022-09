Sampdoria: Quagliarella interrompe la seduta per un fastidio alla schiena (Di mercoledì 7 settembre 2022) La Sampdoria si è ritrovata quest’oggi (mercoledì 7 settembre) con una sola seduta di allenamento rispetto alle due in programma originariamente. Solo piscina per Omar Colley ed Omar Murillo, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici. Differenziato, invece, per Alex Ferrari. Da segnalare anche l’interruzione dell’allenamento di Fabio Quagliarella a causa di un fastidio alla schiena. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lasi è ritrovata quest’oggi (mercoledì 7 settembre) con una soladi allenamento rispetto alle due in programma originariamente. Solo piscina per Omar Colley ed Omar Murillo, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici. Differenziato, invece, per Alex Ferrari. Da segnalare anche l’interruzione dell’allenamento di Fabioa causa di un. SportFace.

