Poco Hopkins e troppo Jackman scombinano The Son (Di mercoledì 7 settembre 2022) Vendendo questa storia ora in concorso a Venezia che sì svolge prima di The Father, è chiaro quanto dei film di Zeller dipende dagli attori Leggi su wired (Di mercoledì 7 settembre 2022) Vendendo questa storia ora in concorso a Venezia che sì svolge prima di The Father, è chiaro quanto dei film di Zeller dipende dagli attori

belloe_belloe : @thekanyegatti Conner vero ma non c’è più Edmonds, non c’è Hopkins e tra poco pesco Eno Benjamin per cautelarmi sugli infortuni -