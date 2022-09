“Non avrei firmato per il pareggio”, Spalletti conferma e spiega il motivo! (Di mercoledì 7 settembre 2022) Luciano Spalletti è intervenuto così ai microfoni di Prime Video dopo la sonora vittoria contro il Liverpool: “È un risultato importante, perché poi le misure vengono prese in base a chi è l’avversario di queste prestazioni, se si chiama Liverpool. Sicuramente un risultato che fa un po’ di clamore, un po’ di notizia. Quello che diventa fondamentale è giocare il calcio che sappiamo giocare a prescindere dall’avversario che si ha davanti, e dare seguito per 95 minuti senza farlo a sprazzi, senza farlo per una partita si una partita no, quello evidenza il livello di personalità” “Non si firma mai per il pareggio, non gli si dice che hanno dei limiti, perché davanti alle espressioni individuali abbinate al collettivo c’è sempre qualsiasi soluzione, si trova sempre la soluzione, niente è impossibile” “Noi abbiamo giocato una buona partita, niente ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lucianoè intervenuto così ai microfoni di Prime Video dopo la sonora vittoria contro il Liverpool: “È un risultato importante, perché poi le misure vengono prese in base a chi è l’avversario di queste prestazioni, se si chiama Liverpool. Sicuramente un risultato che fa un po’ di clamore, un po’ di notizia. Quello che diventa fondamentale è giocare il calcio che sappiamo giocare a prescindere dall’avversario che si ha davanti, e dare seguito per 95 minuti senza farlo a sprazzi, senza farlo per una partita si una partita no, quello evidenza il livello di personalità” “Non si firma mai per il, non gli si dice che hanno dei limiti, perché davanti alle espressioni individuali abbinate al collettivo c’è sempre qualsiasi soluzione, si trova sempre la soluzione, niente è impossibile” “Noi abbiamo giocato una buona partita, niente ...

