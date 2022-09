Napoli-Liverpool, Zielinski: "Abbiamo dominato vincendo contro un avversario di prima fascia'' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky parlando della vittoria per 4-1 contro il Liverpool. Queste le sue parole: "La cosa più importante è la squadra. Abbiamo dominato vincendo contro un avversario di prima fascia, facendo una serata perfetta. Sappiamo, però, che è solo l'inizio e mancano ancora 5 partite prima della fine del nostro girone. -afferrma Zielinski - Credo che anche i nuovi arrivi sono ottimi giocatori e bravi ragazzi. Si sono subito ambientati e gli effetti si vedono. Dobbiamo goderci anche le loro qualità. Il Liverpool? Guardo la mia squadra, non so se potevano fare qualcosa in più, ma ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 7 settembre 2022) Piotr, centrocampista del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky parlando della vittoria per 4-1il. Queste le sue parole: "La cosa più importante è la squadra.undi, facendo una serata perfetta. Sappiamo, però, che è solo l'inizio e mancano ancora 5 partitedella fine del nostro girone. -afferrma- Credo che anche i nuovi arrivi sono ottimi giocatori e bravi ragazzi. Si sono subito ambientati e gli effetti si vedono. Dobbiamo goderci anche le loro qualità. Il? Guardo la mia squadra, non so se potevano fare qualcosa in più, ma ...

