Meta lancia l’università del metaverso

(Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) –, colosso del digitale succeduto a Facebook, ha annunciato un piano di investimenti dal valore di 150 milioni di dollari per un progetto di immersive learning, ovvero l’istruzione targata Web3. A tal proposito verranno aperti ben 10 campus universitari virtuali per oltre 45mila studenti delverso, con 5 corsi di laurea gratuiti. L’azienda guidata da Zuckerberg ha siglato un accordo con l’americana Victoryx, da anni impegnata nello sviluppo di tecnologie legate alla realtà aumentata, per la realizzazione tecnica del progetto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

