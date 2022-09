Lutto per Vasco Rossi | L’impatto è stato fatale, il dolore della città intera (Di mercoledì 7 settembre 2022) La super fan del cantante, che si era fatta notare sul web proprio per la sua passione per Vasco Rossi, è stata travolta assieme al suo cane. Il cordoglio dell’intera città Se n’è andata assieme alla sua Trilly Daniela Volponi, nota per essere stata la fan numero uno di Vasco Rossi. Fonte foto: InstagramLa donna, nota con lo pseudonimo Toffee, è stata travolta mentre attraversava a pochi passi da casa sua da un auto. L’impatto, data la violenza, ha sconvolto i presenti. Daniela Volponi travolta sulla strada: le dinamiche L’incidente stradale è avvenuto leggermente fuori il sottopasso di Villanova, nella zona di Falconara Marittima (Ancona). Stava attraversando quando a un certo punto è stata travolta lungo la statale Flaminia. Terribile ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 7 settembre 2022) La super fan del cantante, che si era fatta notare sul web proprio per la sua passione per, è stata travolta assieme al suo cane. Il cordoglio dell’Se n’è andata assieme alla sua Trilly Daniela Volponi, nota per essere stata la fan numero uno di. Fonte foto: InstagramLa donna, nota con lo pseudonimo Toffee, è stata travolta mentre attraversava a pochi passi da casa sua da un auto., data la violenza, ha sconvolto i presenti. Daniela Volponi travolta sulla strada: le dinamiche L’incidente stradale è avvenuto leggermente fuori il sottopasso di Villanova, nella zona di Falconara Marittima (Ancona). Stava attraversando quando a un certo punto è stata travolta lungo la statale Flaminia. Terribile ...

fanpage : Lutto per Emma Marrone, è morto il padre Rosario: “Fai buon viaggio papà” ? - fanpage : Grave lutto per Emma Marrone, è morto il papà a soli 66 anni. Il commovente addio della cantante - Telefriuli1 : ???????????? ???????????????????? ???? ??????????????, ?????????? ???? ???????????????????????? ???????????????????? ???????????????????? Lutto per la scomparsa del carabiniere. A… - lelloraphael : RT @TgLa7: Sei gli indagati per istigazione al suicidio ?? #Gragnano - RobChippedEdge : sono in lutto per tuchel lasciatemi stare -