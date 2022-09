Leccemania | difesa solida ma attacco inconcludente | serve la sveglia nei prossimi tre match | Serie A

(Di mercoledì 7 settembre 2022) 2022-09-07 14:32:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Giunge un’altra sconfitta per il Lecce, la terza della stagione e nuovamente di misura. Dopo aver segnato all’Inter, i salentini non riescono a segnare a Sassuolo e per ultimo al Torino, lasciando l’impressione che qualcosa in più si potesse fare. Infatti, mentre laha poche sbavature e purtroppo viene punita da queste o da gesti tecnici (vedi Berardi) e deviazioni fortuite (vedi Dumfries), l’è poco concreto per poter impensierire gli avversari. LATIENE MA NON BASTA – I numeri e le prestazioni dicono che il reparto arretrato dei salentini è la nota positiva di questo inizio di stagione, anche facendo il parallelismo con ladell’ultima volta inA, ma ...

sportli26181512 : Leccemania: difesa solida ma attacco inconcludente, serve la sveglia nei prossimi tre match: Giunge un’altra sconfi… -

Calciomercato.com

LATIENE MA NON BASTA - I numeri e le prestazioni dicono che il reparto arretrato dei salentini è la nota positiva di questo inizio di stagione, anche facendo il parallelismo con la...LARIPAGA - Proprio fresca della partita a Napoli è la nota positiva sullache, fino a due settimane fa martoriata dagli infortuni, era una grossa lacuna in mancanza di alternative. Una ... Leccemania: Corvino si prende la scena con Umtiti, tra scommesse e colpi di prospettiva L’ex capitano è stato più che sostituito con gli acquisti in difesa comprendendo il colpo Umtiti, mentre il bomber andato al Genoa, a leggere le parole del dirigente giallorosso, poteva non replicare ...Probabilmente Umtiti sarà solo di passaggio, verrà assaporato per nove mesi per poi andare in squadre che lottano a livello internazionale ma sarà quello il momento esatto in cui ci si renderà conto d ...