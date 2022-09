La grande lezione di Sgarbi che smonta definitivamente il Pd: frase-bomba (Di mercoledì 7 settembre 2022) Spetta a Vittorio Sgarbi e Andrea Romano del Pd il compito di accendere la campagna elettorale trash in tv iniziata in grande stile dopo la pausa estiva. Ospiti di Nicola Porro a Quarta repubblica, su Rete 4, i due arrivano ben presto agli insulti. Da Porro si parla della leader di FdI e dei suoi legami con il fascismo. Ma Sgarbi, che è candidato con il centrodestra in Emilia Romagna al Senato, in un faccia a faccia con Pier Ferdinando Casini, per una volta rovescia il quadro: perché non parlare dei comunisti duri e puri candidati con Enrico Letta? Un «comunista dichiarato», sottolinea il critico d'arte, è per esempio Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana e front-runner del listone rossoverde. «Il Pd è alleato con un vero comunista che è anti Draghi - sottolinea Sgarbi -. Posso riconoscere il valore di alcuni ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Spetta a Vittorioe Andrea Romano del Pd il compito di accendere la campagna elettorale trash in tv iniziata instile dopo la pausa estiva. Ospiti di Nicola Porro a Quarta repubblica, su Rete 4, i due arrivano ben presto agli insulti. Da Porro si parla della leader di FdI e dei suoi legami con il fascismo. Ma, che è candidato con il centrodestra in Emilia Romagna al Senato, in un faccia a faccia con Pier Ferdinando Casini, per una volta rovescia il quadro: perché non parlare dei comunisti duri e puri candidati con Enrico Letta? Un «comunista dichiarato», sottolinea il critico d'arte, è per esempio Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana e front-runner del listone rossoverde. «Il Pd è alleato con un vero comunista che è anti Draghi - sottolinea-. Posso riconoscere il valore di alcuni ...

goldangels1 : @DeerEwan Questa Signora, addobbata a dovere, purtroppo non riesce a parlare ,forse ha dimenticato la lezione del suo grande capo. - Dellaplane : RT @iurimoscardi: Pronti, via! Il @festletteratura inizia oggi. Da New York, bello poter seguire eventi in streaming come la lezione di @ba… - festletteratura : RT @iurimoscardi: Pronti, via! Il @festletteratura inizia oggi. Da New York, bello poter seguire eventi in streaming come la lezione di @ba… - Antonel77081924 : @GiovaQuez Grande lezione di democrazia.... tenuta da un despota.. - iurimoscardi : Pronti, via! Il @festletteratura inizia oggi. Da New York, bello poter seguire eventi in streaming come la lezione… -