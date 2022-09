Incendio in una ditta di recupero solventi a San Giuliano Milanese: nuvola di fumo visibile a chilometri. “Si valutano rischi ambientali” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un grosso Incendio è divampato nell’azienda Nitrolchimica di San Giuliano Milanese, alle porte del capoluogo lombardo. Le fiamme, probabilmente partite da un’azienda vicina, la Tomolpack, stanno distruggendo il capannone della ditta che si occupa di smaltimento di solventi e recupero di rifiuti pericolosi. Sul posto sono in azione 14 squadre dei vigili del fuoco che stanno provando a contenere l’Incendio, alimentato – a quanto pare – proprio dai solventi presenti nella ditta. La nuvola di fumo nero sprigionata dall’Incendio è visibile a chilometri di distanza. Si stanno per questo valutando i rischi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un grossoè divampato nell’azienda Nitrolchimica di San, alle porte del capoluogo lombardo. Le fiamme, probabilmente partite da un’azienda vicina, la Tomolpack, stanno distruggendo il capannone dellache si occupa di smaltimento didi rifiuti pericolosi. Sul posto sono in azione 14 squadre dei vigili del fuoco che stanno provando a contenere l’, alimentato – a quanto pare – proprio daipresenti nella. Ladinero sprigionata dall’di distanza. Si stanno per questo valutando i...

enpaonlus : Undici cani morti carbonizzati nell'incendio in una villa: era una pensione canina abusiva. Ma qualcuno risponderà… - rtl1025 : ?? Un #incendio è divampato, questa mattina, in una azienda petrolchimica a San Giuliano Milanese, in via Monferrato… - maslarussa : RT @arpalombardia: È in corso un vasto incendio nell'azienda Nitolchimica di San Giuliano Milanese, con sviluppo di una fitta nube di fumo… - lanaturafa : Milano, vasto incendio alla Nitrolchimica di San Giuliano Milanese: “Chiudete le finestre”. chi se ne frega, non… - ApesMaya : RT @arpalombardia: È in corso un vasto incendio nell'azienda Nitolchimica di San Giuliano Milanese, con sviluppo di una fitta nube di fumo… -