Giggs, nuovo processo per maltrattamenti all'ex compagna (Di mercoledì 7 settembre 2022) Continua il calvario giuridico di Ryan Giggs, accusato di maltrattamenti e percosse alla ex compagna: un nuovo processo a luglio 2023 Continua la vicenda giuridica che vede protagonista, suo malgrado, Ryan Giggs. Il gallese ex Manchester United è infatti accusato di maltrattamenti e aggressione alla ex-compagna, Kate Greville e alla sorella Kate. In seguito all'incapacità dei giurati di raggiungere il verdetto nonostante 23 ore in camera di consiglio, la corte ha deciso di procedere con un nuovo processo nei suoi confronti a partire dal 31 luglio 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

