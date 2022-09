Elezioni: Letta, 'noi unici contro destra, Conte, Calenda e Renzi pensano a loro nicchia' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Conte da un a parte e Calenda e Renzi dall'altra pensano più alla loro utilità di parte, l'un per cento in più, piuttosto che a battere la destra. Gli unici che stanno cercando di contrastare la destra in Italia siamo noi, gli altri sostanzialmente si sono assuefatti all'idea che la destra vinca e stano semplicemente cercando una loro nicchia". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "da un a parte edall'altrapiù allautilità di parte, l'un per cento in più, piuttosto che a battere la. Gliche stanno cercando di contrastare lain Italia siamo noi, gli altri sostanzialmente si sono assuefatti all'idea che lavinca e stano semplicemente cercando una". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.

