Elezioni | domani da Brescia parte ' ecotour' Letta con bus elettrico

enpaonlus : Molta fuffa, poca sostanza. Ma gli elettori sanno comprendere e distinguere chi, da sempre, e’ attento solo alle ri… - persempre_news : #ElezioniPolitiche22 #Melenchon #Napoli #Parigi Elezioni Politiche 2022, Jean-Luc Melenchon, leader della sinistra… - lvoir : RT @Siciliano741: - artigianiliguri : RT @confartigianato: ?????? Da domani via al confronto tra #Confartigianato e i leader politici in vista delle #Politiche2022 sui programmi di… - ValeriaSanna16 : RT @boni15_boni: ? Domani Giuseppe Conte sarà a #Torino! #m5s #conte #GiuseppeConte #dallapartegiusta #piemonte #25settembre #elezioni #el… -

Abruzzoweb.it

Giovedì 8 settembre alle 14 è prevista la conferenza stampa di presentazione dei candidati della Lega nella circoscrizione Europa allepolitiche del 25 settembre. Interverranno Paolo Borchia, europarlamentare e responsabile federale di Lega nel Mondo; Simone Billi, deputato circoscrizione Europa e candidato; Stefano ...Daalla Giustizia ci sarà un giudice e all'Agricoltura un contadino Questa è la squadra che ha in mente Salvini per il prossimo Governo. La verità è una sola: Salvini quando parla di sanità ... ELEZIONI, LEGA ABRUZZO: GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI | Ultime notizie di cronaca Abruzzo - AbruzzoWeb Roma, 7 set. (Adnkronos) - Partirà domani da Brescia l'ecotour elettorale di Enrico Letta con il bus elettrico. L'appuntamento è alle 18 a piazza del Mercato a Brescia. Il bus si sposterà verso Bergam ..."In vista delle elezioni del 25 settembre Confartigianato si confronta con i rappresentanti dei partiti e degli schieramenti politici per indicare le proposte delle Pmi e approfondire i programmi di g ...