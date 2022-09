Dolomiti: famiglia toscana bloccata in una grotta da un temporale, salvata dal soccorso alpino (Di mercoledì 7 settembre 2022) I quattro, padre di 51 anni, madre di 50, e due figli, una 22enne e un 13enne, di Massa, hanno lanciato l'allarme al soccorso alpino poco prima della mezzanotte, spiegando che erano in forte difficoltà L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 7 settembre 2022) I quattro, padre di 51 anni, madre di 50, e due figli, una 22enne e un 13enne, di Massa, hanno lanciato l'allarme alpoco prima della mezzanotte, spiegando che erano in forte difficoltà L'articolo proviene da Firenze Post.

