Dl Aiuti bis slitta in aula martedì, niente accordo al Senato tra i partiti (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'approdo in aula del Senato del dl Aiuti bis slitta a martedì prossimo alle 12 (era calendarizzato per oggi). Un ulteriore ritardo che mette ancor di più in difficoltà cittadini e imprese alle prese con il caro-bollette. Non si sciolgono, infatti, i nodi relativi al superbonus e al docente esperto. A puntare i piedi sulle modifiche sono Movimento 5 stelle e "Alternativa c'è", mentre gli altri erano propensi a prendere in considerazione anche questa soluzione, se tutti avessero accettato. Il provvedimento, secondo quanto stabilito dalla capigruppo e a meno di un accordo nei prossimi giorni, arriverà in aula con tutti gli emendamenti che sono oltre 400.La seduta sul dl Aiuti bis inizierà "alle ore 12, anche se" l'esame "non" dovesse essere "concluso in ...

TeresaBellanova : La discussione in Senato sul DL Aiuti bis slitta a martedì per l'ostruzionismo dei 5 Stelle. Noi in Aula per metter… - LaVeritaWeb : Il governo è responsabile di aver sottovalutato la situazione. Tassare gli extraprofitti non ha funzionato. L’esecu… - arrigoni_paolo : Nel decreto ‘Aiuti bis’ la #Lega ha presentato due emendamenti per consentire la prosecuzione degli interventi sull… - HankEnrico : RT @gspazianitesta: La vicenda della cessione del credito per gli incentivi edilizi (non solo il superbonus) - ultimo atto quello dello sli… - GIOVANN20338003 : RT @TeresaBellanova: La discussione in Senato sul DL Aiuti bis slitta a martedì per l'ostruzionismo dei 5 Stelle. Noi in Aula per mettere i… -