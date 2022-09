‘Atlantia4Ukraine’ | completato summer camp ‘Villa Fassini’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Con l’avvicinarsi della ripresa della scuola, è arrivato a conclusione ildi Villa Fassini a Roma, il centro estivo dedicato a mamme e bambini ucraini rifugiati, avviato lo scorso 13 giugno da Sport Senza Frontiere e Atlantia, in collaborazione con il Comune di Roma, il Ministero degli Affari Esteri, l’Ambasciata Ucraina in Italia, il Dipartimento della Protezione Civile. Il centro estivo che Sport Senza Frontiere ha organizzato a Villa Fassini fa parte di Joy, un progetto speciale che si snoda attraverso il periodo estivo in varie città italiane, dedicato in particolare a bambini che vivono situazioni difficili o emergenziali. Il centro di Villa Fassini ha accolto oltre 1200 persone di nazionalità ucraina tra bambini e mamme, mettendo a disposizione attività ludiche, ricreative, di assistenza sociale e di formazione ...