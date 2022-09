AirPods Pro (2a generazione): ANC migliorato, più autonomia e se si perdono si trovano con la rete Dov'è (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il nuovo processore H2 promette di fare meraviglie sugli AirPods Pro 2 di seconda generazione. L'Audio Spaziale tiene conto delle forma delle orecchie dell'utente, l'ANC è migliorato di 2 volte, nuovi controlli touch, gli auricolari entrano nella rete Dov'è e c'è anche l'altoparlante nella custodia.... Leggi su dday (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il nuovo processore H2 promette di fare meraviglie sugliPro 2 di seconda. L'Audio Spaziale tiene conto delle forma delle orecchie dell'utente, l'ANC èdi 2 volte, nuovi controlli touch, gli auricolari entrano nellaDov'è e c'è anche l'altoparlante nella custodia....

Digital_Day : Gli AirPods Pro di seconda generazione tengono conto della forma delle orecchie, hanno l’ANC migliorato, più autono… - chimic24 : Apple Event settembre 2022 AirPods Pro 2 gen Personalized spatial audio with iOS 16 Migliorata riduzione rumore T… - ele_wonder_land : RT @laviislistening: Se queste nuove AirPods Pro mi fanno sentire il bridge di All too well ancora più forte le prendo #AppleEvent - FurnoDaniele : Precision Finding sul case di AirPods Pro. Avete tutta la mia attenzione - CorriereLOGIN : Dal nuovo #iPhone a #AppleWatch8, tutto quello che è stato presentato durante l'#AppleEvent @pottolina @mirovelli… -