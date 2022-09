Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2022 ore 17:15 (Di martedì 6 settembre 2022) Viabilità DEL 6 SETTEMBRE 2022 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO PER Roma SUD E VALMONTONE; CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN MOTOCICLO AL KM 22 CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA SPINACETO FINO A CASTEL RomaNO VERSO POMEZIA; E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA; RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE SULLA CASSIA BIS, QUI PER LA PRESENZA DI CANTIERI TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA, E SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 settembre 2022)DEL 6 SETTEMBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO PERSUD E VALMONTONE; CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN MOTOCICLO AL KM 22 CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA SPINACETO FINO A CASTELNO VERSO POMEZIA; E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA; RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE SULLA CASSIA BIS, QUI PER LA PRESENZA DI CANTIERI TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA, E SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL ...

