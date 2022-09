Udinese, operato Masina: salterà il mondiale (Di martedì 6 settembre 2022) Operazione al ginocchio per Masina: il calciatore dell’Udinese costretto ad un lungo recupero che gli impedirà di andare al mondiale Adam Masina è stato operato questa mattina a Roma. Per il difensore dell’Udinese si tratta di una ricostruzione del legamento del ginocchio destro. Operazione riuscita e adesso per il calciatore marocchino è il momento della lunga riabilitazione, che non gli permetterà di partecipare al mondiale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022) Operazione al ginocchio per: il calciatore dell’costretto ad un lungo recupero che gli impedirà di andare alAdamè statoquesta mattina a Roma. Per il difensore dell’si tratta di una ricostruzione del legamento del ginocchio destro. Operazione riuscita e adesso per il calciatore marocchino è il momento della lunga riabilitazione, che non gli permetterà di partecipare al. L'articolo proviene da Calcio News 24.

