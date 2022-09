(Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È iniziata da pochi minuti all’obitorio di Castellammare di Stabia (Napoli) l’autopsia sul corpo di Alessandro, il ragazzo di 13 annila settimana scorsa dopo essere precipitato da un balcone dell’abitazione dove viveva insieme ai genitori al quarto piano di uno stabile di via Lamma a Gragnano. A darne notizia è l’avvocato Giulio Pepe, legale che difende il padre e la madre del ragazzo che secondo le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Gragnano e dalla Procura di Torre Annunziata, col coordinamento della Procura dei, potrebbe essere stato oggetto di minacce e vessazioni ritrovate in alcune chat recuperate nel telefono in uso al ragazzo. Secondo quanto si apprende, all’esame irripetibile, oltre ai consulenti della famiglia del ragazzo, sarebbe presente un altro avvocato in ...

anteprima24 : ** #Tredicenne morto: sei gli #Indagati, quattro sono #Minorenni. Domani il #Funerale ** - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Tredicenne morto a Gragnano, il vescovo Alfano: «Offriamo nuovi modelli ai giovani» - mattinodinapoli : Tredicenne morto a Gragnano, il vescovo Alfano: «Offriamo nuovi modelli ai giovani» - gapetv : RT @rtl1025: ? Tredicenne morto a #Gragnano: a spingerlo al suicidio sei sospettati, tra loro, due ragazze, una era la sua ex ?? di Maria… - zazoomblog : Tredicenne morto vescovo: “Tragedia che suscita allarme” - #Tredicenne #morto #vescovo: -

REGIONALE – Sono due le ragazze che fanno parte del gruppo dei sei indagati (quattro minorenni e due maggiorenni) per istigazione al suicidio di Alessandro, il giovane di 13 anni di Gragnano morto gio ...«Carissimi, ho sentito forte in queste ore l'esigenza di comunicare con voi tutti. Il mio cuore è abitato da sentimenti combattuti e contrastanti. Abbiamo assistito ancora una ...