Te lo do io il federalismo differenziato | parla Mario Casillo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – “Noi vogliamo fare dell’Italia un Paese più orientato al futuro, più unito, che passi attraverso una vera attuazione del, unche rappresenti una leva di crescita per tutto il territorio nazionale in modo coeso, non certo con forme e modalità sostenute e sbandierate da altre forze politiche, come la Lega, che sancirebbero di fatto la morte per le regioni del sud”. Così parlò, capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale. Qualcuno lo attendeva in trincea, candidato in prima persona con la medaglia al petto delle 42mila preferenze che 2 anni fa lo confermarono nell’assise del Centro Direzionale. Ma, per questa tornata elettorale,non veste i panni del condottiero, solo quelli del ...