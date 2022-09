Salisburgo-Milan | Saelemaekers | “Dobbiamo dimostrare di essere forti anche in Europa”

(Di martedì 6 settembre 2022) “Sono molto contento di aver aiutato la squadra era partita molto intensa, adesso la riguardiamo ma penso che abbiamo fatto una buona partita.continuare così con le prossime partite. È un calcio molto diverso, ma siamoe loqui“. Queste le parole di Alexisai microfoni di Sky Sport al termine di. Il belga è stato uno dei migliori dei suoi, condendo la sua prestazione con il gol del pareggio: “L’inizio di stagione è stato difficile per me, ma oggi mi sento molto meglio. Obiettivo in Champions? Prendiamo partita per partita e vediamo dove finiamo, ma vogliamo fare qualcosa di bello”. SportFace.

Termina con un pareggio il match di esordio nella nuova Champions League per ilche fa 1 - 1 sul campo del. Questa l'analisi a fine partita di Stefano Pioli , con qualche rimpianto per il palo nel finale di Leao : "Un buon risultato con una prestazione non di ...Potevamo fare meglio ma è stata una partita combattuta contro un avversario difficile": lo dice il tecnico delStefano Pioli a Sky dopo il pari contro ilin Champions League. "Oggi ...non male il Milan.La prima giornata dei gironi di Champions vede i bianconeri soccombere 2-1 in casa del Paris St.Germain,mentre i rossoneri pa- reggiano 1-1 a Salisburgo.Al 'Parco dei Principi' ...'Un buon risultato con una prestazione sufficiente ma non di alto livello. Potevamo fare meglio ma è stata una ...