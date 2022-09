Rory Smith, giornalista del New York Times: «Kvara il calciatore più eccitante degli ultimi anni» (Di martedì 6 settembre 2022) È un articolo del Daily Star che presenta agli inglesi la sfida del Liverpool contro “il Napoli di Kvaradona” a riportare le dichiarazioni di Rory Smith, autorevole firma del New York Times, che nel corso del The Totally Football Show si è detto stregato dal nuovo acquisto dei partenopei, il georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Di seguito le sue parole. «Sabato sera stavo guardando la partita contro la Lazio e mi ha colpito. Credo che lui si senta diverso da tutti gli altri. Ad oggi, sebbene siano passate solo sei settimane dall’inizio della stagione, è il miglior calciatore da guardare in Europa. È assolutamente straordinario, il più eccitante degli ultimi anni» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 settembre 2022) È un articolo del Daily Star che presenta agli inglesi la sfida del Liverpool contro “il Napoli didona” a riportare le dichiarazioni di, autorevole firma del New, che nel corso del The Totally Football Show si è detto stregato dal nuovo acquisto dei partenopei, il georgiano Khvichatskhelia. Di seguito le sue parole. «Sabato sera stavo guardando la partita contro la Lazio e mi ha colpito. Credo che lui si senta diverso da tutti gli altri. Ad oggi, sebbene siano passate solo sei settimane dall’inizio della stagione, è il migliorda guardare in Europa. È assolutamente straordinario, il più» L'articolo ilNapolista.

DiegoRi36248589 : NEW YORK TIMES - Rory Smith esalta #Kvaratskelia: 'Il giocatore più eccitante visto negli ultimi anni. È assolutame… - Diego31883 : NEW YORK TIMES - Rory Smith esalta #Kvaratskelia: 'Il giocatore più eccitante visto negli ultimi anni. È assolutame… - napolista : Rory Smith, giornalista del New York Times: «#Kvara il calciatore più eccitante degli ultimi anni» Parole riportat… - rory_zack : Procra se fossi costretto a decidere preferiresti scopare con matt smith o corona #procra -