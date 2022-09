Roma | picchiano il custode di un garage | rubano un suv e fuggono

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 settembre 2022) Avevano ben in mente il loro ‘piano’: sapevano dove mettere a segno il colpo, come fare per fuggire e passare, per quanto possibile, inosservati. Forse, avevano studiato tutto nei minimi dettagli e bisognava solo passare dalle parole ai fatti. Così, domenica mattina, in pieno giorno, hanno fatto irruzione in un’autorimessa di via delle Palme e hanno portato via una macchina di grossa cilindrata. La rapina neldi via delle Palme Due uomini, uno di loro armato di pistola, con il volto travisato, con tanto di cappello e mascherina per non farsi riconoscere, hanno fatto irruzione neldi via delle Palme, all’altezza del civico 200. E qui, sotto la minaccia dell’arma, hanno aggredito il, un egiziano di 62 anni, che non ha avuto neppure il tempo di ribellarsi, di ostacolare quella rapina. I due malviventi lo hanno ...