Perché stai perdendo i capelli

(Di martedì 6 settembre 2022) La calvizie maschile colpisce i migliori di noi, sia che si tratti di Dwayne 'The Rock' Johnson, Zinedine Zidane o Elton John. In realtà, nessuno può sapere con certezza chi sarà colpito dall’alopecia e per quali motivi. Alcuni scelgono la strada di Wayne Rooney e optano per un intervento chirurgico mirato a sistemare l'attaccatura dei, mentre altri accettano il processo di invecchiamento, anche se con diversi gradi di riluttanza. In ogni caso, la maggior parte dei maschi concorda sul fatto che preferirebbe non perdere i. Un dato certo è che la genetica costituisce un elemento chiave alla base del graduale sfoltimento della capigliatura maschile, ma anche fattori diversi come i farmaci, lo stress e persino l'alimentazione influenzano l’entità del numero dirimasti sulla nostra testa. Kevin Moore, tricologo di ...