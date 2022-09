Pamela Prati ritorna in tv e entra al Gf Vip | Sono cambiata

(Di martedì 6 settembre 2022) Dopo l'espulsione nel 2016 e l'esilio televisivo dovuto al caso Mark Caltagirone, la showgirl torna in prima serata nel cast del reality di Alfonso Signorini

Ascolta questo articolo Le indiscrezioni sucome concorrente della settima edizione del ' Grande Fratello Vip ' circolano da un paio di mesi. L'ex primadonna del 'Bagaglino' ha infatti un forte desiderio di rilanciare la sua ...pronta a mostrarsi al 100% in una nuova versione di sé. La showgirl parteciperà al prossimo GF Vip. Ha voglia di rivalsa e di far ricredere tanti telespettatori.si mostrerà ...Dopo l'espulsione nel 2016 e l'esilio televisivo dovuto al caso Mark Caltagirone, la showgirl torna in prima serata nel cast del reality di Alfonso Signorini ...Pamela Prati, dopo l'edizione del 2016 del Grande Fratello Vip, è pronta a rientrare nella casa più spiata d'Italia ...