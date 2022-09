Nel 2023 arriva la moneta da 2 euro col volto di Raffaella Carrà (Di martedì 6 settembre 2022) Raffaella Carrà sarà raffigurata sulle monete da 2 euro dal 2023. Ad annunciarlo è stato il conduttore e autore tv Fabio Canino, durante il Festival della Tv a Dogliani, precisando che non si tratterà di un unico pezzo da collezione, bensì di una moneta commemorativa che viene emessa dall’Unione europea “per ricordare anniversari di eventi storici o per porre in risalto eventi attuali di particolare importanza”. La moneta da 2 euro col volto della Carrà Nel 2023 l’Italia conierà una moneta commemorativa per omaggiare una delle donne dello spettacolo più amate, scomparsa il 5 luglio 2021. Non c’è ancora una comunicazione ufficiale: l’omaggio della Zecca dello Stato è stato annunciato da ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 settembre 2022)sarà raffigurata sulle monete da 2dal. Ad annunciarlo è stato il conduttore e autore tv Fabio Canino, durante il Festival della Tv a Dogliani, precisando che non si tratterà di un unico pezzo da collezione, bensì di unacommemorativa che viene emessa dall’Unionepea “per ricordare anniversari di eventi storici o per porre in risalto eventi attuali di particolare importanza”. Lada 2coldellaNell’Italia conierà unacommemorativa per omaggiare una delle donne dello spettacolo più amate, scomparsa il 5 luglio 2021. Non c’è ancora una comunicazione ufficiale: l’omaggio della Zecca dello Stato è stato annunciato da ...

