anteprima24 : ** #Movida, 19enne arrestato davanti discoteca a #Ischia ** - gadmeischia : Controllo della movida settembrina ancora nell’agenda dei Carabinieri della Compagnia di Ischia. Questa notte i mil… -

Un ragazzo brasiliano di 20 anni è stato rapinato in strada alle 5 di questa mattina in Corso Como, una delle zone più gettonate dellamilanese. Il ragazzo era con un amicoquando è stato avvicinato da 3 persone che lo hanno spintonato e lo hanno rapinato dell'Iphone e di un orologio Rolex Datejust da 10mila euro. .estiva", di quelli predatori, in materia di armi e stupefacenti, nonché a verificare il ... i Carabinieri della Stazione di Fregene deferivano in stato di libertà un uomoper il reato di .... Non voleva essere controllato.Controllo della movida settembrina ancora nell’agenda dei carabinieri della compagnia di Ischia.Questa notte i militari dell’aliquota radiomobile hanno […] Ischia, 19en ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...