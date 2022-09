leggoit : Minaccia di gettare la madre dal balcone: arrestato #Roma - alenardone : Poche ore fa Biden ha definito Trump e i repubblicani 'minaccia per la democrazia'. Doveva essere un presidente pac… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Ha aggredito l'anziana madre colpendola con calci, pugni e una sede e minacciandola di gettarla dal balcone se non gli avesse restituito 400 euro, denaro di un debito inesistente. Per questo i carabinieri hanno arrestato un 50enne romano. Roma, minaccia di gettare la madre dal balcone e la picchia per ottenere 400 euro Ha aggredito l'anziana madre colpendola con calci, pugni e una sede e minacciandola di gettarla dal balcone se non gli avesse restituito 400 euro, denaro di un debito inesistente. Per questo ... Il figlio violento, 50anni, pretendeva soldi. L'intervento di un vicino e l'arrivo dei carabinieri hanno evitato il peggio. La donna ricoverata in prognosi riservata, non è in pericolo di vita ...