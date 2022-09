Inter | Gazzetta | “Inzaghi le prova tutte per andare al massimo”

Leggi su seriea24

(Di martedì 6 settembre 2022)- Come scrive lala squadraha davvero bisogno di un nuovo grande assetto per svoltare le partite. “Più concentrazione In fondo, per fare la storia bisogna necessariamentere a dribblare la banalità. L’, a San Siro contro il Bayern, ha solamente perso nella propria storia: tre partite, tre sconfitte, dalla Coppa Uefa 1988-89 alle Champions 2006-07 e 2010-11. L’esigenza è invertire la rotta: vale per il club, vale per l’allenatore. Che ieri mattina, ad Appiano, ha riunito i giocatori come è solito fare a due giorni di distanza dall’ultimo impegno. Ma stavolta il tecnico ha avuto bisogno di tornare con energia su alcuni argomenti, tattici e non, già affrontati nel post Lazio. Il richiamo all’attenzione e alla concentrazione, con particolare ...