Intelligence, Gabrielli: unificare servizi con controlli più efficaci (Di martedì 6 settembre 2022) "La prospettiva deve essere quella di un servizio unico con un sistema di controllo parlamentare molto più efficace". E' lo 'spunto di riflessione' che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio e Autorita delegata Franco Gabrielli lancia alla politica nel corso della presentazione del libro "La sicurezza come interesse costituzionale: il caso Copasir" presentato oggi nella Sala Capitolare del Senato in piazza della Minerva.La legge 124 del 2007 - ha sottolineato Gabrielli - ho colmato solo il superamento di quel 'limite interno-esterno' con il quale si tende a delineare il confine "sempre più impalpabile" tra le attività dell'Intelligence.

