“Imposto dagli Usa” Il piano Cingolani fa arrabbiare la Russia | soffrirete

(Di martedì 6 settembre 2022) In un post pubblicato su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, torna ancora una volta ad usare toni duri nei confronti del governo italiano. Questa volta a finire nel mirino della fedelissima di Lavrov è: “Il ministro Robertoha presentato il suoper ridurre la dipendenza dell'economia italianaidrocarburi russi. È chiaro che questoa Roma da Bruxelles (che, a sua volta, agisce su ordine di Washington), ma alla fine è il popolo italiano che dovrà soffrire”. “Le imprese in Italia vengono - prosegue nel lungo post pubblicato - distrutte dai ‘fratelli' d'oltreoceano perché ognuno dovrà sopravvivere alla crisi globale da solo. Il popolo italiano e l'economia italiana sono intrappolati dalle ...

MirtaGranda : La solidarietà internazionale con #Cuba è indispensabile nella lotta contro il blocco imposto dagli Stati Uniti al… - Affaritaliani : Energia, Mosca: “Il piano Cingolani? Imposto dagli Usa, l'Italia soffrirà” - Stefania_67 : @peter_hewer Per aggirare le sanzioni che lei stessa ha imposto. La maggior parte del gas però arriverà dagli ????. L… - MaxLandra : .SEMPLICE CONSTATAZIONE..!! #Mosca #Italia spinta al suicidio economico da #Usa' Il piano italiano per riduzion… - callisto02 : RT @altreconomia: Gli errori dell’Ue sull’energia hanno insegnato poco. Dalla dipendenza dalle forniture russe alla scelta dell’hub di Amst… -

...che tra i maggiori speculatori sui prezzi delle materie energetiche in questo momento ci sono un certo numero di paesi occidentali che pure hannosanzioni alla Russia, a cominciare...La messa a punto per questo controllo 'unico' del mercato, è stata spintainteressi globalisti che hannomodifiche draconiane e di fatto illegali a Gazprom per costringere il ...La portavoce del ministero degli Esteri di Mosca: italiani destinati a soffrire, vi state suicidando per colpa delle sanzioni «decise dagli Yankees».(Adnkronos) – “Roberto Cingolani ha presentato il suo piano per ridurre la dipendenza dell’economia italiana dagli idrocarburi russi. E’ chiaro che questo piano viene imposto a Roma da Bruxelles, che ...