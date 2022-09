Grande Fratello Vip, perché il mistero sul cast e i cambiamenti della Casa: parla Alfonso Signorini (Di martedì 6 settembre 2022) Fra due settimane la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip si riaprirà per la sua settima edizione. Nel cast, come già sappiamo, ci saranno Giovanni Ciacci e Wilma Goich; ma anche Gegia, Amaurys Perez, Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese, Carolina Marconi, Charlie Gnocchi, Elenoire Ferruzzi, George Ciupilan e Sara Manfuso. La maggior parte dei nomi però sono tutt’ora segreti, questo perché Alfonso Signorini – con complicità degli autori e del direttore di Tv Sorrisi & Canzoni – ha deciso di non divulgare il cast ufficiale anzitempo, ma di rivelarlo in diretta durante le prime due puntate. “I 24 concorrenti saranno svelati nelle prime due puntate” – ha dichiarato a Sorrisi – “Era un vecchio desiderio, condiviso poi con ... Leggi su biccy (Di martedì 6 settembre 2022) Fra due settimane la porta rossadelVip si riaprirà per la sua settima edizione. Nel, come già sappiamo, ci saranno Giovanni Ciacci e Wilma Goich; ma anche Gegia, Amaurys Perez, Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese, Carolina Marconi, Charlie Gnocchi, Elenoire Ferruzzi, George Ciupilan e Sara Manfuso. La maggior parte dei nomi però sono tutt’ora segreti, questo– con complicità degli autori e del direttore di Tv Sorrisi & Canzoni – ha deciso di non divulgare ilufficiale anzitempo, ma di rivelarlo in diretta durante le prime due puntate. “I 24 concorrenti saranno svelati nelle prime due puntate” – ha dichiarato a Sorrisi – “Era un vecchio desiderio, condiviso poi con ...

