Convocati Liverpool, le scelte di Klopp per il Napoli: diverse assenze per i Reds (Di martedì 6 settembre 2022) Convocati Liverpool, le scelte di Jurgen Klopp in vista del match di Champions contro il Napoli: ci sono diversi assenti Il Liverpool ha diramato la lista dei Convocati per il match di domani contro il Napoli. Portieri: Alisson, Adrian, Davies Difensori: Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Tsimikas, Phillips Centrocampisti: Thiago, Arthur, Elliott, Milner, Bajcetic, Fabinho Attaccanti: Salah, Nunez, Firmino, Diaz, Jota L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022), ledi Jurgenin vista del match di Champions contro il: ci sono diversi assenti Ilha diramato la lista deiper il match di domani contro il. Portieri: Alisson, Adrian, Davies Difensori: Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Tsimikas, Phillips Centrocampisti: Thiago, Arthur, Elliott, Milner, Bajcetic, Fabinho Attaccanti: Salah, Nunez, Firmino, Diaz, Jota L'articolo proviene da Calcio News 24.

sscnapoli : ?? @UEFAYouthLeague, domani alle 14:00 Napoli-Liverpool. I convocati di Frustalupi. - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: [Foto] I convocati del Liverpool, out in cinque. I 'reds' partono per Napoli - - ilnapolionline : [Foto] I convocati del Liverpool, out in cinque. I 'reds' partono per Napoli - - cn1926it : UFFICIALE – #Liverpool, i convocati di #Klopp: torna Thiago, out in 3 - sscalcionapoli1 : Liverpool, i 21 convocati di Klopp per il Napoli: rientra Thiago, out in tre -

Champions League 2022/2023, Napoli - Liverpool: i convocati di Jurgen Klopp Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la trasferta di domani al Maradona valida per la prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Il Liverpool ha ... Liverpool, i convocati per il Napoli: Klopp recupera Thiago, c'è Arthur Commenta per primo Ecco i convocati del Liverpool per la sfida di Champions League con il Napoli : Klopp recupera Thiago Alcantara e chiama Arthur , arrivato dalla Juventus. Portieri : Alisson, Adrian, Davies. Difensori : ... Liverpool in arrivo a Napoli: Thiago In arrivo a Napoli, Jurgen Klopp può sorridere per aver recuperato almeno in gruppo Thiago Alcantara. Il centrocampista è partito con il Liverpool e arriverà in Italia ... Champions League 2022/2023, Napoli-Liverpool: i convocati di Jurgen Klopp Liverpool parte coi favori del pronostico ad Anfield, ma la banda di Klopp non è al meglio e potrebbe essere vulnerabile all'imprevedibilità azzurra. Il tecnico delJurgen Klopp ha diramato l'elenco dei giocatoriper la trasferta di domani al Maradona valida per la prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Ilha ...Commenta per primo Ecco idelper la sfida di Champions League con il Napoli : Klopp recupera Thiago Alcantara e chiama Arthur , arrivato dalla Juventus. Portieri : Alisson, Adrian, Davies. Difensori : ...In arrivo a Napoli, Jurgen Klopp può sorridere per aver recuperato almeno in gruppo Thiago Alcantara. Il centrocampista è partito con il Liverpool e arriverà in Italia ...Liverpool parte coi favori del pronostico ad Anfield, ma la banda di Klopp non è al meglio e potrebbe essere vulnerabile all'imprevedibilità azzurra.