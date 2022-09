Ciro Immobile condannato per evasione fiscale: l’attaccante della Lazio dovrà risarcire lo Stato (Di martedì 6 settembre 2022) Pare che il capitano della Lazio, Ciro Immobile, abbia dei guai con il fisco. Il campione è Stato condannato dalla quinta sezione civile della Cassazione – come riportato anche da la Repubblica. Per i giudici chiamati a dare il loro verdetto sulla questione, cioè quelli della sezione tributaria, non ci sono dubbi sulla faccenda: Capitan Ciro è colpevole. Nello specifico, ad essere caduto sotto il mirino dei magistrati è Stato il passaggio del centravanti dalla Juventus al Genoa nell’estate del 2012. Problemi con il fisco per Ciro Immobile In tutto ciò, i due club sarebbero estranei alla vicenda criminosa, ma il trasferimento del calciatore ha rappresentato il cuore dell’indagine ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 settembre 2022) Pare che il capitano, abbia dei guai con il fisco. Il campione èdalla quinta sezione civileCassazione – come riportato anche da la Repubblica. Per i giudici chiamati a dare il loro verdetto sulla questione, cioè quellisezione tributaria, non ci sono dubbi sulla faccenda: Capitanè colpevole. Nello specifico, ad essere caduto sotto il mirino dei magistrati èil passaggio del centravanti dalla Juventus al Genoa nell’estate del 2012. Problemi con il fisco perIn tutto ciò, i due club sarebbero estranei alla vicenda criminosa, ma il trasferimento del calciatore ha rappresentato il cuore dell’indagine ...

repubblica : Ciro Immobile condannato per evasione fiscale. Nei guai per il doppio ruolo di Moggi jr [di Giuseppe Scarpa] - asrsupporter : RT @LAROMA24: Evasione fiscale, condannato Ciro Immobile: nei guai per il doppio ruolo di Moggi Jr #AsRoma - massi19732 : RT @repubblica: Ciro Immobile condannato per evasione fiscale. Nei guai per il doppio ruolo di Moggi jr [di Giuseppe Scarpa] - Vale_____98 : RT @LAROMA24: Evasione fiscale, condannato Ciro Immobile: nei guai per il doppio ruolo di Moggi Jr #AsRoma - CorriereCitta : Ciro Immobile condannato per evasione fiscale: l’attaccante della Lazio dovrà risarcire lo Stato -