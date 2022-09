Champions | Psg-Juventus 2-1 | doppio Mbappe | non basta McKennie

juventusfc : 1?? Il nostro percorso in #UCL è iniziato. ?? UEFA Champions League ?? @PSG_inside ?? Parc des Princes ? 21:00 ??… - DiMarzio : #UCL | Questa sera torna la #ChampionsLeague. Tutte le sfide “da ex” della fase a gironi: questa sera #Paredes sfid… - DiMarzio : #UCL, #PSGJuve | Le formazioni ufficiali di @PSG_inside-@juventusfc - ZonaBianconeri : RT @serieAnews_com: #Juventus, lo sfogo di #Allegri: “E’ un’occasione persa” #PSGJuve #ChampionsLeague - ZonaBianconeri : RT @Alex_Cavasinni: ?? #CHAMPIONS - #JUVE ko con un #PSG irritante, #MILAN sorpreso dal #SALISBURGO Qui il video-commento ?? -

Sono questi i risultati più importanti della prima giornata dei gruppi E, F, G e H di... Il Benfica doma il Maccabi Haifa Nel gruppo della Juve in testa assieme alc'è il Benfica che ha ......00 Lione - Auxerre 2 - 1 19:00 Strasburgo - Nantes 1 - 1 21:00 Lille - Nizza 1 - 2 21:00 Marsiglia - Clermont 1 - 0 21:00 Lens - Lorient 5 - 2 21:00 Rennes - Brest 3 - 1 21:00 Toulouse -0 - 3 ...Danilo, difensore della Juventus, ha commentato a Mediaset Infinity la sconfitta in Champions per 2-1 contro il PSG: "Lavoriamo ogni giorno per vincere ovunque. A Firenze siamo stati sotto il nostro l ...(Adnkronos) – La Juventus non riesce ad opporsi ai tenori del Psg ed esce sconfitta 2-1 al parco dei Principi di Parigi nella gara del gruppo H di Champions League. LA PARTITA – La squadra di Allegri ...