Autolook Week Torino, passeggiata tra emozioni e storia del motorsport (Di martedì 6 settembre 2022) Autolook Week Torino sarà una passeggiata che dal 7 all'11 settembre accompagnerà i visitatori tra le emozioni del motorsport, tra quei modelli che ne hanno scritto la storia e che sono entrati di ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 6 settembre 2022)sarà unache dal 7 all'11 settembre accompagnerà i visitatori tra ledel, tra quei modelli che ne hanno scritto lae che sono entrati di ...

turismotorino : #Autolookweek a #Torino a partire dal 7 settembre: i protagonisti di Formula 1, Moto GP e molto altro per le strade… - quotidianopiem : Autolook Week Torino, da domani i bolidi sono in centro a Torino - MIPiemonte : ?? Via Pietro Micca (TO) ? Chiusura tratto stradale per manifestazione Autolook Week tra Piazza Castello e Piazza S… - tifosiclub : Federica Masolin, questo è solo l'inizio: la scena è tutta sua - EliAli22 : RT @twitorino: ? Settembre a #Torino: ?? MITO SettembreMusica @mitofestival ?? Autolook week ?? Regio Opera Festival @TeatroRegio ?? Tennis… -