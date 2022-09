Ascolti tv 5 settembre 2022: Rai1 la più vista (Di martedì 6 settembre 2022) Ascolti tv: il film di Rai 1 con il 12,81% e 1,940 milioni, la miniserie di Canale 5 al 10,61% e 1,333 milioni Metti la nonna in freezer su Rai1 ha raggiunto il 12,81% e 1,940 milioni milioni di contatti, mentre Solo uno sguardo su Canale5 ha fatto registrare il 10,61% e 1,333 milioni di spettatori, la settimana scorsa Rai1, con Quiz, ha fatto registrare il 15,3% e 2,120 milioni mentre Uno di famiglia su Canale 5 aveva fatto il 10% e 1,075 milioni. Al terzo posto si piazza Chicago PD su Italia1 con 1,272 milioni e il 7,6% di share, mentre la settimana scorsa il gradino più baso del podio era occupato da Italia – Turchia che su Rai2 ha registrato 1,291 milioni e il 7,9% di share. Ascolti tv altre reti Questa settimana Presa Diretta su Rai3 con 1,145 milioni di telespettatori e il 7,24%, Quarta repubblica su Rete 4 ha ... Leggi su tvzoom (Di martedì 6 settembre 2022)tv: il film di Rai 1 con il 12,81% e 1,940 milioni, la miniserie di Canale 5 al 10,61% e 1,333 milioni Metti la nonna in freezer suha raggiunto il 12,81% e 1,940 milioni milioni di contatti, mentre Solo uno sguardo su Canale5 ha fatto registrare il 10,61% e 1,333 milioni di spettatori, la settimana scorsa, con Quiz, ha fatto registrare il 15,3% e 2,120 milioni mentre Uno di famiglia su Canale 5 aveva fatto il 10% e 1,075 milioni. Al terzo posto si piazza Chicago PD su Italia1 con 1,272 milioni e il 7,6% di share, mentre la settimana scorsa il gradino più baso del podio era occupato da Italia – Turchia che su Rai2 ha registrato 1,291 milioni e il 7,9% di share.tv altre reti Questa settimana Presa Diretta su Rai3 con 1,145 milioni di telespettatori e il 7,24%, Quarta repubblica su Rete 4 ha ...

