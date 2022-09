Agosto (Noi di Centro): “Bicchielli si meraviglia del sistema De Luca? Mai visto prima” (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Così come Edmondo Cirielli c’è un altro candidato che si meraviglia ed è pronto a sconfiggere il sistema De Luca. E’ Pino Bicchielli che da Roma approda improvvisamente a Salerno in occasione delle elezioni politiche. Peccato che anche in questo caso arriva con estremo ritardo e senza aver con sé neppure la consapevolezza di quel che accaduto in questi anni”. Così il candidato nell’uninominale di Salerno e proporzionale per la Camera dei Deputati con “Noi di Centro”, Oreste Agosto. “Pino Bicchielli non è altro che un catapultato nel collegio di Salerno, territorio che non frequenta da anni e anni. Ora si ritrova in campo, dopo che Forza Italia ha deciso di deporre, ancora una volta, le armi in città, per non dar fastidio a quel ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Così come Edmondo Cirielli c’è un altro candidato che sied è pronto a sconfiggere ilDe. E’ Pinoche da Roma approda improvvisamente a Salerno in occasione delle elezioni politiche. Peccato che anche in questo caso arriva con estremo ritardo e senza aver con sé neppure la consapevolezza di quel che accaduto in questi anni”. Così il candidato nell’uninominale di Salerno e proporzionale per la Camera dei Deputati con “Noi di”, Oreste. “Pinonon è altro che un catapultato nel collegio di Salerno, territorio che non frequenta da anni e anni. Ora si ritrova in campo, dopo che Forza Italia ha deciso di deporre, ancora una volta, le armi in città, per non dar fastidio a quel ...

