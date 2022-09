A 12 anni dal delitto, commemorazione a Pollica (Di martedì 6 settembre 2022) La comunita’ di Pollica ha ricordato ancora una volta il suo ‘sindaco pescatore’, Angelo Vassallo, ucciso il 5 settembre 2010, con una cerimonia di commemorazione. Dopo la messa nella chiesa dell’Annunziata con i familiari, l’amministrazione comunale guidata da Stefano Pisani e tanti cittadini, la cerimonia si e’ trasferita nella vicina Arena del Mare, dove e’ stata deposta in mare una corona sulle note de “Il silenzio”. Alla cerimonia erano presenti numerosi sindaci provenienti da ogni parte d’Italia e il presidente di Legambiente Stefano Ciafani. Lo scorso luglio la procura di Salerno ha iscritto nel registro degli indagati imprenditori, esponenti della camorra e carabinieri tutti accusati a vario titolo di omicidio e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. L’ipotesi e’ che Vassallo fosse stato eliminato per la sua ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 6 settembre 2022) La comunita’ diha ricordato ancora una volta il suo ‘sindaco pescatore’, Angelo Vassallo, ucciso il 5 settembre 2010, con una cerimonia di. Dopo la messa nella chiesa dell’Annunziata con i familiari, l’amministrazione comunale guidata da Stefano Pisani e tanti cittadini, la cerimonia si e’ trasferita nella vicina Arena del Mare, dove e’ stata deposta in mare una corona sulle note de “Il silenzio”. Alla cerimonia erano presenti numerosi sindaci provenienti da ogni parte d’Italia e il presidente di Legambiente Stefano Ciafani. Lo scorso luglio la procura di Salerno ha iscritto nel registro degli indagati imprenditori, esponenti della camorra e carabinieri tutti accusati a vario titolo di omicidio e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. L’ipotesi e’ che Vassallo fosse stato eliminato per la sua ...

