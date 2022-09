VIDEO – Kvaratskhelia cuore d’oro con dei piccoli tifosi del Napoli (Di lunedì 5 settembre 2022) Grande entusiasmo a Napoli per il debutto nella fase ai gironi della Champions League contro il Liverpool di Jürgen Klopp, allo Stadio Diego Armando Maradona, che avverrà la sera del 7 settembre. Numerosi i tifosi venuti a salutare la squadra nel Centro Sportivo di Castel Volturno per l’allenamento della mattinata. In tanti ad accogliere con calore e fervore diversi giocatori, primo fra tutti Khvicha Kvaratskhelia, tra i più acclamati. Kvaratskhelia, firma autografi fuori Castel Volturno VIDEO – Kvaratskhelia si ferma con i piccoli tifosi Il giocatore esce in compagnia di un suo amico georgiano, giornalista e content creator, e si dimostra da subito disponibile, fermandosi con l’auto fuori la sede del Centro Sportivo, dopo l’allenamento ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 5 settembre 2022) Grande entusiasmo aper il debutto nella fase ai gironi della Champions League contro il Liverpool di Jürgen Klopp, allo Stadio Diego Armando Maradona, che avverrà la sera del 7 settembre. Numerosi ivenuti a salutare la squadra nel Centro Sportivo di Castel Volturno per l’allenamento della mattinata. In tanti ad accogliere con calore e fervore diversi giocatori, primo fra tutti Khvicha, tra i più acclamati., firma autografi fuori Castel Volturnosi ferma con iIl giocatore esce in compagnia di un suo amico georgiano, giornalista e content creator, e si dimostra da subito disponibile, fermandosi con l’auto fuori la sede del Centro Sportivo, dopo l’allenamento ...

DAZN_IT : Il nuovo Re di Napoli ?? Sarà anche difficile da pronunciare, ma Khvicha Kvaratskhelia ha già conquistato tutti ??… - GiorgiBasilad15 : RT @MGuardasole: Che entusiasmo dei bambini tifosi del #Napoli per #Kvaratskhelia: è questo il calcio che amiamo. - ItalyinGeorgia : RT @MGuardasole: Che entusiasmo dei bambini tifosi del #Napoli per #Kvaratskhelia: è questo il calcio che amiamo. - FraNapoli93 : RT @DAZN_IT: Il nuovo Re di Napoli ?? Sarà anche difficile da pronunciare, ma Khvicha Kvaratskhelia ha già conquistato tutti ?? #LazioNapoli… - carmineeiorio : RT @MGuardasole: Che entusiasmo dei bambini tifosi del #Napoli per #Kvaratskhelia: è questo il calcio che amiamo. -