(Di lunedì 5 settembre 2022) "Questa mattina, io e i gruppi politici abbiamo incontrato il Primo ministro ucraino e continuiamo a dichiarare il nostro fermo e irremovibile impegno, la nostra solidarieta' per garantire che le ...

zazoomblog : Ucraina Metsola: Combattiamo contro propaganda e disinformazione - #Ucraina #Metsola: #Combattiamo - zazoomblog : Ucraina-Russia Metsola: “Impegno irremovibile dell’Ue per garantire che le sanzioni vengano implementate” -… - TheOneAngels2 : RT @SkyTG24: 'Dopo due anni di pandemia le cui conseguenze economiche e sociali sono ancora così presenti nelle nostre vite, #Putin ha scat… -

Agenzia ANSA

Per la presidentequesti, dunque, "i prossimi passi da compiere". 5 settembre 2022... la maltese Roberta, che Meloni ha incontrato personalmente e di cui parla spesso molto ...ultimi mesi col sostegno parlamentare delle iniziative del governo italiano in favore dell', ... Ucraina, Metsola: "Combattiamo contro propaganda e disinformazione" - Mondo 'Questa mattina, io e i gruppi politici abbiamo incontrato il Primo ministro ucraino e continuiamo a dichiarare il nostro fermo e ...“Questa mattina, io e i gruppi politici abbiamo incontrato il Primo ministro ucraino e continuiamo a dichiarare il nostro fermo e irremovibile impegno, la nostra solidarietà per garantire che le sanzi ...