Tenta la fuga durante trasporto ma evasione fallisce

(Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Ha chiesto di fermarsi in un autogrill per consentirgli di andare in bagno ai poliziotti penitenziari che lo stavano trasferendo dal carcere di S.Maria Capua Vetere a quello di Rimini, ma era solo una scusa perre di evadere. Il suo piano è però fallito, perchè dopo un breve inseguimento gli agenti lo hanno catturato e portato a destinazione. E’ accaduto nei pressi di Isernia. A dare la notizia è il Sappe che elogia i poliziotti che hanno sventato l’e riferisce che uno di loro ha riportato delle contusioni . “I nostri agenti non hanno esitato a mettere a rischio la propria vita per fermare il fuggitivo”, afferma il segretario Donato Capece, che sottolinea anche i rischi che avrebbero potuto correre anche i cittadini che in quel momento si trovavano nei pressi dell’autogrill e ...