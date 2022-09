Salvatore Esposito nei panni di un giornalista contro il potere (Di lunedì 5 settembre 2022) Tra poco su Sky andrà in onda l’ultimo film – “Rosanero”- che vede come protagonista il 36enne attore partenopeo Salvatore Esposito, che chi scrive ritiene essere uno degli attori italiani più interessanti della sua generazione. Ma prima di tuffarci nella nuova visione abbiamo scelto – complice Netflix dove si può vedere – di recensire “L’eroe” un film ante lockdown, opera prima del giovane regista Cristiano Anania, che è passato un po’ sotto silenzio, ma pur nelle ristrettezze economiche nella sua realizzazione. ha in sé motivi di interesse. Giorgio Pollini (Salvatore Esposito) è un giornalista che per una sua inchiesta si scontra con il potere ed il direttore del suo giornale (Paolo Sassanelli) è costretto ad esiliarlo al “Corriere del Centro”, giornale provinciale di una Basilicata ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 settembre 2022) Tra poco su Sky andrà in onda l’ultimo film – “Rosanero”- che vede come protagonista il 36enne attore partenopeo, che chi scrive ritiene essere uno degli attori italiani più interessanti della sua generazione. Ma prima di tuffarci nella nuova visione abbiamo scelto – complice Netflix dove si può vedere – di recensire “L’eroe” un film ante lockdown, opera prima del giovane regista Cristiano Anania, che è passato un po’ sotto silenzio, ma pur nelle ristrettezze economiche nella sua realizzazione. ha in sé motivi di interesse. Giorgio Pollini () è unche per una sua inchiesta si scontra con iled il direttore del suo giornale (Paolo Sassanelli) è costretto ad esiliarlo al “Corriere del Centro”, giornale provinciale di una Basilicata ...

